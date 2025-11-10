USSEIN : fermeture des restaurants, les étudiants manifestent leur colère

Lors d'un face-à-face avec la presse, les étudiants de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont tenu à informer l'opinion de la fermeture des restaurants des campus de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Ce, suite au prolongement des journées sans tickets de 72 heures.
Cette décision a ainsi provoqué leur colère. Et face à la presse ce matin, la coordination étudiante de l'USSEIN a déclaré : ''Nous sommes là pour manifester notre colère face à cette situation. La direction avait promis de nous recevoir lundi donc pourquoi fermer les restaurants ? Ce qui ce passe ici est déplorable'', a martelé Babacar Cissé, étudiant en Licence 3 informatique à l'USSEIN.
La fermeture des restaurants, une décision injuste selon Ousmane Niang. ''Nous avons le droit de nous restaurer. Nous disons non à la fermeture des restaurants universitaires. Les étudiants n'ont nulle part où manger, et en plus les restaurants sont fermés [...].
Les étudiants maintiennent leur mot d'ordre en attendant que la direction décide de les recevoir afin de discuter de la situation et trouver des solutions. Il faut rappeler que la Coordination étudiante de l'USSEIN est en mouvement depuis vendredi dernier pour dénoncer les conditions de vie des étudiants au sein de ce temple du savoir.