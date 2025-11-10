USSEIN : fermeture des restaurants, les étudiants manifestent leur colère

Lors d'un face-à-face avec la presse, les étudiants de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) ont tenu à informer l'opinion de la fermeture des restaurants des campus de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Ce, suite au prolongement des journées sans tickets de 72 heures.

Cette décision a ainsi provoqué leur colère. Et face à la presse ce matin, la coordination étudiante de l'USSEIN a déclaré : ''Nous sommes là pour manifester notre colère face à cette situation. La direction avait promis de nous recevoir lundi donc pourquoi fermer les restaurants ? Ce qui ce passe ici est déplorable'', a martelé Babacar Cissé, étudiant en Licence 3 informatique à l'USSEIN.