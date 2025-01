USA : 1.689 Sénégalais sur la liste des 1.445.549 personnes expulsables

Le Sénégal se classe parmi les pays africains concernés, aux côtés de la Sierra Leone (1.563 personnes), du Soudan (1.012), et du Rwanda (338). En Amérique latine, le Pérou enregistre 13.769 personnes expulsables, tandis que la Russie compte 3.518 individus sur cette liste.



Les raisons de ces expulsions varient : visa expiré, rejet de demande d’asile ou séjour illégal prolongé. Face à cette situation, les autorités sénégalaises et les associations de défense des migrants s’activent pour apporter une assistance juridique aux ressortissants concernés.



Ce dossier met en lumière les défis migratoires et la nécessité pour les États africains de renforcer leur accompagnement aux citoyens vivant à l’étranger.