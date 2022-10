Transition au Burkina : Un gouvernement de 25 ministres et 71 députés sans salaire

La Charte devant régir la transition entamée le 30 septembre 2022 au Burkina Faso, a été adoptée, le vendredi 14 octobre 2022, au cours des assises qui a réunis les forces vives de la nation. Selon cette Charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré désigné président de la transition, il y aura 25 ministres au maximum et 71 députés pour l’Assemblée législative.Après examen et amendement des différents textes de l’avant-projet de Charte de la transition, les forces vives de la nation l’ont adoptée, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Elle a été par la suite signée par le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. La signature de la charte a été suivie par celle de l’acte de confirmation de désignation du président du Faso. Cette Charte indique que le président du MPSR est le chef de l’État, président du Faso. Elle propose également au maximum 25 ministres et 71 députés. Contrairement à la dernière Charte de la transition dirigée par l’ex-président, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, les députés de la présente transition percevront des indemnités lors des sessions mais n’auront pas de salaire. Le président de la transition, le Premier ministre et le président de l’Assemblée législative de la transition sont inéligibles aux prochaines élections législatives et présidentielles. Cette transition a une durée de 21 mois à compter du 2 octobre 2022. Les participants à ces assises se disent satisfait au sortir des travaux et appellent à l’accompagnement du président Ibrahim Traoré afin qu’il puisse réussir sa mission.