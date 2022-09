Trafic de visas : Le consulat de France à Dakar au cœur d'une enquête au parfum de scandale.

Dans un article du site Africaintelligence.fr lu à Dakaractu, des irrégularités ont été constatées au sein du service des visas du consulat français de la capitale sénégalaise. De plus, le confrère informe que le consulat de France à Dakar n’a daigné répondre aux nombreuses questions sur la hausse des demandes de titre de séjour.



À l’issue de l’enquête sous l’instigation de l’inspection générale des affaires étrangères (IGAE), il a été constaté « un trafic de titres de séjour, dont le principal instigateur serait un agent officiant au service des visas de l'établissement, situé dans le quartier du Plateau. » Les faits concernent plusieurs dizaines de demandes de visa étudiant. En plus, « de nombreux élèves sénégalais auraient été victimes du montage mis en place par l'agent du consulat français », apprend-on du site Africaintelligence.fr. L'affaire intervient alors que le consulat de France à Dakar fait actuellement face à une forte augmentation de la demande de visas (+ 250 % pour les "courts séjours" par rapport à la situation pré-Covid-19), occasionnant de nombreux retards dans les délais de traitement. Une situation de blocage qui pourrait favoriser la venue à Dakar du député de la neuvième circonscription des Français de l'étranger, Karim Ben Cheikh, fraîchement élu sous l'étiquette de la Nupes et ancien conseiller des affaires étrangères pour faire avancer le dossier.



Pour rappel, la question de trafic de visas a secoué l’environnement de la diplomatie notamment avec l’affaire des membres de Y’en a Marre qui avaient été détenus suite à des soupçons de trafic de visa Schengen et de fraude au passeport.



Les enquêtes qui se poursuivent du côté de la maison diplomatique située à la Seine dans le 7ᵉ arrondissement de Paris pourraient aboutir à des suites judiciaires.



Affaire à suivre...