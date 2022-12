Trafic de cocaïne : coup dur pour la filière gambienne

Les éléments de la brigade des Douanes de Karang ont saisi, ce dimanche, 30 boulettes de cocaïne. La drogue était dissimulée dans une Volkswagen Passat qui revenait de la Gambie. Libération, qui donne l’information, précise que le produit prohibé pesait 800 grammes et valait 64 millions de francs CFA. Le journal indique que deux individus de nationalité gambienne ont été arrêtés et placés en garde à vue. Il s’agit de Asan Buwaro et Sulayman Ngum. En plus de la cocaïne, signale la même source, les douaniers ont trouvé sur eux du chanvre indien. Cette saisie intervient moins de deux mois après celle de 300 kg de cocaïne réussie par les douaniers de Kidira.