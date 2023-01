Trafic de bois en Casamance : Deux individus blessés, leur véhicule endommagé

Selon l'info livrée aux éditions de ce matin par Radio Sénégal, deux individus qui tentaient de transporter illicitement du bois à Kamtipu, village situé entre Kandiadiou et Kanilaye, ont été blessés et leur véhicule caillassé, hier dimanche. Le chauffeur du camion de ramassage du bois et sont apprentis ont subi l'assaut des populations érigées en police forestière dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois. Ces individus issus de la Gambie, renseignent nos confrères, ont tenté avec l'obscurité de tromper la vigilance des populations pour transporter frauduleusement des troncs d'arbres coupés au niveau du territoire sénégalais. Malheureusement, ces trafiquants vont être repérés et appréhendés par les habitants du village de Kamtipu établis entre les deux pays voisins. Les trafiquants s'en sortent avec des blessures. Cependant, leur véhicule a été complètement endommagé.