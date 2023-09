Tournée de Malick Gackou dans le Djolof: le Préfet sort un arrêté pour interdire les rassemblements et cortèges à Linguere

Le candidat déclaré à la Présidentielle sénégalaise, Malick Gackou a entamé une tournée nationale pour depuis samedi qui doit le mener dans le Sénégal des profondeurs. Mais son périple n’a pas été de tout repos avec les blocages que sa caravane subit. Alors qu’il se dirigeait vers la région de Louga, le leader du Grand Parti a été bloqué une première fois avec ses collaborateurs et militants par la gendarmerie pendant presque plus de deux heures à l’étape de Ndande. À l’étape de Kebemer, Gackou et les siens ont subi le même sort. Ce qui selon, l’un des membres de sa cellule de communication, a bousillé tout leur programme de la journée. « Quand vous établissez votre programme de tournée pour faire plusieurs localités et qu’on vous bloque à chaque entrée dans une ville pendant plus de deux heures, cela impacte sur la mobilisation des militants. Tout ça résulte d’une stratégie pour saboter notre tournée », a déploré Malamine Fall, membre de la cellule de communication du Grand Parti. Un arrêté du préfet de Linguere pour interdire les cortèges et rassemblements Ce samedi, le préfet du département de Linguère a sorti un arrêté pour interdire les « rassemblements, attroupements et cortèges sur la voie publique ». Ce qui contraint Malick Gackou et le Grand Parti à revoir leur stratégie pour cette tournée dans le Djolof.