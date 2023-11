Togo – Sénégal : A quelques heures du match, un ‘Lion’ déclare forfait et quitte la tanière

Ce mardi, l’équipe du Sénégal se déplace en Togo pour disputer son deuxième match qualificatif pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour cette rencontre, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, ne pourra pas compter sur l’un de ses hommes. Il s’agit de Boulaye Dia, qui vient de déclarer forfait. L’attaquant de Salernitana a été touché selon les informations de Record et ne pourra pas tenir sa place ce mardi, à 19 heures. Selon la source, il a quitté la tanière. Il devrait rentrer en Italie pour recevoir des soins de son club. Lors du dernier match, face au Soudan du Sud, il était resté sur le banc, préféré à Habib Diallo. Pour le match de ce soir, Aliou Cissé a encore le choix entre Habib Diallo et le joueur de Chelsea, Nicolas Jackson. En cas de victoire, le Sénégal prendrait seul la tête de ce groupe devant le Soudan (à ne pas confondre avec le Soudan du Sud), qui a remporté son match hier face à la RDC et a fait nul lors de son premier match face au Togo.