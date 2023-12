Tirage au sort de la Coupe de la Ligue : Jaraaf - Dakar Sacré-Cœur, le choc des 16es de finale

La Ligue de Football professionnel du Sénégal a effectué ce jeudi le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Le derby dakarois opposant le Jaraaf à Dakar Sacré-Cœur sera le temps fort du premier tour. Outre ce choc, les rencontres Guédiawaye FC-Walydaan, Niary Tally-US Gorée, ainsi qu'AS Pikine-Ndiambour s'annoncent également intéressantes. Le détenteur du trophée, Teungueth FC, le finaliste Stade de Mbour, le champion du Sénégal en titre Génération Foot et le Casa Sports sont exemptés du premier tour. Programme des matchs : • Jaraaf vs. Dakar Sacré-Cœur • Guédiawaye FC vs. Walydaan • Jamono Fatick vs. Amitié FC • Linguère vs. AJEL • DUC vs. HLM • Niary Tally vs. US Gorée • US Ouakam vs. CNEPS • Keur Madior vs. Oslo F.A • Thiès FC vs. Sonacos • As Pikine vs. Ndiambour • RS Yoff vs. As Douane • Demba Diop FC vs. Diambars