Tirage Elim. Mondial 2026 – Me Augustin Senghor: « Un groupe avec des adversaires à respecter mais… »

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a été effectué hier jeudi à Abidjan. Le Sénégal est dans le groupe B avec la Mauritanie, le Congo, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Un groupe avec des adversaires à respecter, selon Me Augustin Senghor. Le président de la Fédération sénégalaise de Football souligne que l’objectif « reste le même pour le Sénégal : Manko Wuti Wat Ndamli (S’unir pour gagner encore) à la Coupe du monde 2026 USA-Mexique -Canada ! ». Un tirage plutôt épineux, comme beaucoup pouvaient logiquement s’y attendre pour ce nouveau format dans la zone Afrique. Un choc face à la République Démocratique du Congo, un derby contre la Mauritanie, le Togo et le Soudan également au programme, le Soudan du Sud pour compléter le tableau.