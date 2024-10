Thierno Bocoum chez Bougane : « On ne se laissera pas intimider ». Je demande plus de sérénité à ce régime…"

Convoqué à 9 h à la division spéciale de la cybercriminalité (DSC), le leader de Gueum Sa Bopp est toujours chez lui à la cité Gorgui. Des journalistes présents chez lui depuis 9 h attendent la sortie de Bougane pour l'accompagner vers les locaux de la cybercriminalité. Membre de la coalition Sam Sa Kaddu, Thierno Bocoum était chez Bougane Gueye pour apporter son soutien. Interpellé à sa sortie, il a réagi face à la presse sur la convocation du leader de Gueum Sa Bopp. « Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est une intimidation. » C'est une provocation à la démocratie sénégalaise, une insulte à la démocratie. Ce n'est pas seulement Bougane Gueye qui est convoqué, vous avez vu Cheikh Yérim Seck, Kader Dia et tant d'autres, a indiqué le président du mouvement Agir. "On est venu accompagné du président Bougane Gueye Dany. On ne se laissera pas intimider… Bougane est serein. C'est cette sérénité qu'on attendait du régime. On respecte la justice, on respecte les forces de l'ordre, on va répondre à la convocation", a martelé Thierno Bocoum, membre de la coalition Sam sa Kaddu.