Tfm: Le Cnra suspend la diffusion de la série "Chez Jojo"

Dans une décision prise ce lundi 5 août, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a annoncé la suspension provisoire de la diffusion de la série "Chez Jojo". Ce, en application de l'article 26 de la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Cnra et de l'article 210 de la loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse. Dans cette note, les services de Babacar Diagne disent avoir constaté que dans le dernier épisode, "diffusé le dimanche 4 août 2024, un des acteurs, de surcroît le plus âgé ou parmi les plus âgés et expérimentés, a proféré des injures d'une extrême gravité". "La Tfm est tenue de procéder au retrait de la série de ses programmes durant la période indiquée et de respecter scrupuleusement la présente décision", précise l'assemblée du Cnra, qui prévient : '"En cas de récidive, après la reprise de la diffusion de la série 'Chez Jojo', la production fera l'objet d'une interdiction définitive de diffusion et la télévision fera l'objet de sanctions, conformément à la réglementation."