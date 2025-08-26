Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie

La société Teyliom Properties, impliquée dans la commercialisation de villas au pôle urbain de Diamniadio, se retrouve sous la menace d’une saisie, suite à un litige avec un client, Mamadou Diouf, qui avait versé une avance de 12,9 millions Fcfa pour l’achat d’une villa.



Une vente qui ne se fait pas



Selon M. Diouf, la transaction devait s’achever par la signature de l’acte de vente après obtention d’un prêt bancaire. Mais à sa grande surprise, le notaire de Teyliom n’a pas pu fournir les documents essentiels : certificat de conformité et renouvellement du permis de construire. Sans ces documents, la vente ne pouvait légalement se faire.



« J’ai saisi Teyliom pour obtenir le remboursement de mon avance, mais ils ont proposé un délai minimum de neuf mois, ce qui est contraire au contrat », explique le plaignant. Après plusieurs courriers restés sans réponse, M. Diouf a saisi le tribunal de commerce, qui a condamné Teyliom à rembourser immédiatement l’avance.



Une cavalerie bancaire révélée



Selon Libération , Lorsqu’il a tenté de saisir les comptes de Teyliom pour récupérer son argent, M. Diouf a découvert un compte vide, résultat d’un système de cavalerie bancaire mis en place par la société. Selon lui, les fonds sont transférés sur des sociétés sœurs de la holding, pour éviter toute saisie.



« Je suis ancien banquier, je connais ces pratiques. Ils organisent leur insolvabilité pour empêcher les créanciers de toucher leur dû », a-t-il dénoncé.



Vers une saisie des biens de Teyliom



Face à cette situation, M. Diouf a décidé de recourir à d’autres méthodes légales. L’huissier qu’il a commis va être accompagné par la gendarmerie pour procéder à la saisie de l’outil de travail de Teyliom, qui sera ensuite mis aux enchères publiques.