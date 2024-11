Tête de liste de la coalition Jàmm ak Njerin : Amadou Ba invite les Sénégalais à sortir voter

L'ancien Premier ministre Amadou Ba a accompli son devoir citoyen. Le candidat malheureux à la dernière Présidentielle a salué le travail de l’administration. « Toutes les dispositions ont été prises au niveau du centre de Grand-Médine et aux Parcelles-Assainies. Tout se passe bien ». Toutefois, il a constaté une faible affluence à la mi-journée et invite la population à sortir massivement pour voter. « Il y avait beaucoup d’animation aux élections présidentielles, mais à cette heure on a constaté un peu moins. D’après ce qui me revient au niveau national, le taux est trop faible. Je lance un message au Sénégalais, qu’ils sortent pour voter, pour exprimer leur choix. Je suis serein et on a fait une bonne campagne. Je pense qu’on a été bien écouté et entendu. Tout se passe bien et dans le calme », a déclaré Amadou Ba