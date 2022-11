Terrain de l'ex siège du Haut Commandement de la Gendarmerie : Sonko révèle un "deal" entre l'État du Sénégal et un magnat israélien

Face à la presse ce jeudi 10 novembre, Ousmane Sonko a évoqué un “scandale” qui concerne le patrimoine bâti de l’Etat. Il s’agirait selon le chef de file des « patriotes » d’un décret accordant à une société dénommé AD, six titres fonciers faisant au total près de 5.000 M2. Cette assiette foncière aurait une valeur de 7 milliards. « Idan Peretz, fils de Gaby Peretz et gérant de AD immobilier à qui on a accordé un bail emphytéotique de 50 ans sur l’ancien siège du haut commandement de la gendarmerie nationale va en faire un immeuble commercial qui lui appartient », a fait savoir Ousmane Sonko. En échange, le leader de Pastef a tenu à fait savoir que l’Etat du Sénégal n’y gagnerait que des miettes. D’après Ousmane Sonko, la famille Peretz ne paiera que « 416.000 par mois, le tout avec une possibilité de cession définitive ». A ce propos, celui qui était inspecteur des impôts indique que dans le cadre d’une cession définitive, le mètre carré est vendu à 60.000 francs. Ce qui revient à 280 millions pour un espace dont la valeur foncière est de 7 milliards. L’’ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo aurait signé une exonération pour la famille qui ne va pas payer la TVA, accuse Sonko. AD Immobilier aurait eu ces avantages après avoir accordé un prêt de 300 millions d’euros soit 196 milliards de FCFA garantis par la famille israélienne. Cet argent aurait été utilisé par le gouvernement dans le cadre d’acquisition d’armes. Pour y voir plus clair, Ousmane Sonko a annoncé que les députés de l’opposition comptent mettre en place une commission d’enquête parlementaire.