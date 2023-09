Tentative de putsch déjouée au Burkina : La réaction du capitaine Traoré

Dans la soirée du mercredi 27 septembre, le gouvernement de la transition a annoncé l’échec d’une tentative de coup d’Etat contre le capitaine Ibrahim Traoré. « A l’heure actuelle, des officiers et d’autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés », a indiqué l’exécutif burkinabé dans un communiqué lu à la télévision nationale. « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port » Dans la même journée, le capitaine Ibrahim Traoré s’est fendu d’un tweet pour réaffirmer sa détermination à conduire la transition à bon port. « Ensemble, nous nous sommes engagés pour la libération de notre pays. Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l’adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée. Ma conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête de notre chère patrie », a écrit M. Traoré sur son compte X (ex-Twitter). Il a pour finir remercier ses compatriotes qui « assurent continuellement la veille citoyenne, gage d’une réussite collective ».