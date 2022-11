Tchad: une dizaine de militaires tués

Une "dizaine de militaires" ont été tués mardi par des jihadistes qui ont attaqué un poste de l'armée dans l'ouest du Tchad, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la présidence. Cette attaque a également fait "des blessés", "au petit matin" près de Ngouboua, a précisé dans un communiqué Brah Mahamat. Elle a été perpétrée dans la région du lac Tchad, aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, où les groupes jihadistes Boko Haram et sa branche dissidente Etat Islamique en Afrique l'Ouest (Iswap) s'en prennent régulièrement aux armées et aux civils dans les quatre pays.