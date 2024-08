Taxawu Sénégal : Démission du coordonnateur des cadres de la coalition

Made Codé Ndiaye et 25 cadres ont démissionné de la coalition Taxawu Sénégal et de leurs responsabilités au sein de la cellule des cadres (CAPS). Dans une déclaration publiée ce mercredi 28 août, le ci-devant coordonnateur des cadres de Taxawu Sénégal et ses camarades disent ne pas adhérer à un probable rapprochement de la coalition de Khalifa Sall avec Benno Bokk Yaakaar (BBY). « Nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale de notre refus d’adhérer aux nouvelles orientations de la plateforme Taxawu Sénégal qui se matérialisent en particulier par une tendance à un rapprochement avec un ou des démembrements de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) que nous avions pourtant combattue pendant 12 ans », lit-on sur la déclaration. Ces cadres annoncent, par ailleurs, le lancement prochain « d’un nouveau parti politique qui reflétera nos idéaux et nos valeurs de travail, d’équité et de solidarité ». Un parti qui aura pour mission de « contribuer à trouver des solutions aux grands défis de développement politique, social et économique auxquels notre pays est confronté, par une action politique innovante et réaliste ».