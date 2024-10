Sureté urbaine : la plainte de Me Moussa Diop relancée

Me Moussa Diop a porté plainte contre son mandataire, Boubacar Camara, qui était chargé de déposer son dossier de candidature pour les législatives du 17 novembre. La requête avait atterri à la Sureté urbaine (Su) le 30 septembre dernier, alors que cette branche de la police était dirigée par le commissaire Bara Sangharé. Depuis le départ de ce dernier, l’affaire n’avait pas bougé. Porté récemment à la tête de la Su, le commissaire Ismaïla Goudiaby a dépoussiéré la plainte de l’ancien patron de Dakar des Dikk (DDD). D’après L’Observateur, Me Moussa Diop a été convoqué ce jeudi par les hommes de ce dernier chargés de son dossier. Le journal rapporte qu’il a confirmé sa plainte pour abus de confiance contre Boubacar Camara. À la suite du plaignant, le mis en cause sera convoqué en début de semaine prochaine, si l’on en croit le quotidien du Groupe futurs médias. Chargé de déposer le dossier de candidature de Me Moussa Diop, Boubacar Camara ne s’est pas rendu à la Direction générale des élections (Dge) comme retenu avec son leader. Il a refusé de déposer le dossier prétextant que l’avocat n’avait pas reçu l’habilitation de son parti (And Gor Jotna) pour se présenter aux législatives sous cette bannière.