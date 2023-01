Suppression des porte-bagages, interdiction de circuler entre 23 h et 05 h du matin : Chauffeurs et transporteurs du Djoloff disent niet

Les chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Dahra Djoloff ont tenu un sit-in dans l’enceinte de la gare routière pour manifester leur opposition aux mesures prises par le gouvernement du Sénégal relatives à la suppression des porte-bagages et l’interdiction de circuler pour les véhicules de transport entre vingt trois heures et cinq heures du matin. « Nous n’acceptons pas ces deux mesures qui ne font pas l’unanimité chez les tous les acteurs du transport; si elles passent, le transport sera définitivement à genoux » a martelé le président de la gare routière de Dahra, Talla Diaw. Il devrait y avoir de larges concertations entre les acteurs du transport avant de prendre de telles mesures, renchérit M. Diaw. Parce qu'à chaque fois qu’il y a accident de la circulation, les chauffeurs sont incriminés alors que les responsabilités sont souvent partagées entre l’Etat, les forces de sécurité, constatent les chauffeurs qui invitent le chef de l’Etat à revenir sur ces deux mesures qui selon eux ne font qu’aggraver la situation. Talla Diaw d'ajouter que les chauffeurs et transporteurs du Djoloff refusent également la décision d’interdire les véhicules de transport de circuler entre vingt trois heures et cinq heures du matin. Selon le chauffeur Omar Wade, les risques d’accident seront plus importants et des embouteillages monstres vont empêcher la mobilité surtout à l’entrée de Dakar.