Suppression HCCT et CESE : La demande de Zahra Iyane Thiam à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Ce jeudi, les députés se réunissent en session extraordinaire à l'Assemblée nationale, à la demande du président Bassirou Diomaye Faye, pour examiner le projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE ainsi que la rationalisation du train de vie de l'État. Cependant, l'ancienne ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, souhaiterait que Bassirou Diomaye Faye y ajoute la suppression des fonds politiques. "Le président évoque, dans le communiqué du Conseil des ministres, les raisons justifiant la nécessité de dissoudre le HCCT et le CESE : 'Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la rationalisation systémique des charges de l’État.' Nous demandons au président Bassirou Diomaye Faye d’y adjoindre la suppression des fonds politiques, ce qui porterait les ressources économisées de 15 à au moins 30 milliards", écrit Zahra Iyane Thiam. Elle demande également au chef de l'État d'enjoindre son Premier ministre Ousmane Sonko à faire sa déclaration de politique générale (DPG) pour répondre à certaines questions. "Aussi, 'le chef de l’État a abordé les questions liées aux enjeux, défis et besoins économiques et sociaux majeurs auxquels fait face notre nation...' À ce niveau également, Excellence Président, nous vous suggérons d'instruire votre PM de présenter, sans délai, sa DPG à l'Assemblée nationale, afin de nous éclairer sur la manière dont ces questions d'intérêt majeur seront prises en charge", a ajouté l'ancienne ministre sous Macky Sall.