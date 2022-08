Succession : Mary Teuw Niane révèle le plan secret (capoté) de Macky Sall

« Chronique d’une stratégie inachevée». Tel est l’intitulé du dernier commentaire de Mary Teuw Niane sur l’actualité politique, rendu public, ce mardi soir. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et démissionnaire de la Présidence du Conseil d’administration (Pca) de Petrosen à la veille des dernières Législatives a mis à nu un « deal » entre le président Sall et son beau-frère,

pour une passation du pouvoir à la « Senghor-Diouf ».

« Tout semblait scellé depuis avril 2019. Le troisième mandat et la probable succession familiale. La voie était balisée, les obstacles réels et imaginaires dégagés », a-t-il notamment juré. Se voulant beaucoup plus explicite, le mathématicien de rappeler que « le poste de Premier ministre supprimé, les têtes qui émergeaient, en deux vagues, balayées. Un leurre éblouissant brandit soutenu par des thuriféraires intarissables : le fast track ».