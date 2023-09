Stade Abdoulaye Wade : Ce qui bloque la vente des billets pour le choc Sénégal – Algérie

Mardi, au Stade Abdoulaye Wade, le Sénégal va accueillir l’Algérie en match amical. Mais moins d’une semaine avant ce choc, les points de vente agréés pour les billets n’ont toujours pas ouvert leur porte. Ce qui suscite des interrogations chez les férues de foot et ceux désireux d’aller suivre le match au stade de Diamniadio. Selon des sources très proches du COMEX de la Fédération sénégalaise de football (FSF) citées par Malang Sané sur Twitter, le retard de la vente des billets du stade est dû à un processus de sécurisation de ces derniers contre les malfaiteurs qui reproduisent les contrefaçons et les mettent sur le marché. D’ailleurs, selon les mêmes sources, les billets seront mis en vente dans la semaine et le public pourra s’en procurer dans les lieux de vente habituels.