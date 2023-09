Stade Abdoulaye Wade – Aliou Cissé : « J’espère que la France viendra jouer ici également »

Aliou Cissé et le Sénégal veulent jouer la France au Sénégal. Les champions d’Afrique qui accueillent, au stade Abdoulaye Wade, l’Algérie ce mardi 12 septembre et le Mali le 14 octobre veulent encore d’autres gros morceaux. D’autres grandes nations sont attendues. » Nous avons préparé ce match là depuis 4, 5 jours et aujourd’hui on est prêt pour les affronter. Demain ça sera le Mali, j’espère que le Maroc viendra ici. Et j’espère que la France viendra jouer ici également. C’est à ce niveau là qu’on est actuellement. Il y a quelques années on aurait pas choisi un match comme ça », a confié hier lundi Aliou Cissé en conférence de presse. « Aujourd’hui », ajoute-t-il, « la progression de cette équipe nationale c’est de recevoir des gros matchs comme ça. Et de ne pas avoir peur de jouer chez nous. On a un stade qui est là, qui est magnifique. On ne peut pas se permettre de rester 2 ans sans compétir ici ».