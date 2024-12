Sortie controversée sur les tirailleurs: La mise au point de Cheikh Oumar Diagne

Face à la vague d'indignations suite à ses propos à l'endroit des tirailleurs, Cheikh Oumar Diagne a apporté des précisions. A l'endroit des personnes heurtées par son discours, le ministre conseiller, directeur des moyens généraux de la présidence de la République, se désole, dit-il, de la situation. "Aux amis, je conseille d’aller suivre l’intégralité de l’interview sur Fafa tv avant de se faire une religion car dans ce pays il ya des individus qui travaillent dans la fabrique de la polémique . Le 1e décembre, nous commémorions le massacre (acte lache, ingrat) perpétré par la France et j’affirmais que c’était une victoire remportée face au déni de l’Occident. Mais nous ne commémorions pas les tirailleurs !! Cette nuance est de taille. Le corps des tirailleurs (troupes d’infanterie recrutées en Afrique subsaharienne) a été créé par décret de Napoleon 3 en 1857 sur demande de Louis Faidherbe qui était en manque d’effectifs dans les territoires à acquérir/maintenir. Ils étaient utilisés pour le maintien de l’ordre, pour faire face à la résistance et prirent part à toutes les expéditions ! Il faut rappeler que les premiers soldats noirs à servir la France sont d’anciens esclaves de confiance (laptots) pour sécuriser les navires et le commerce. Quand on se bat contre ceux qui résistent, que l’on se bat dans les fronts de décolonisation (Algérie, Indochine, etc) pour maintenir la domination, que l’on se bat pour l’oppresseur (la France), dites moi comment devrais-je les appeler ??? Comment pouvons nous détester Faidherbe pour ce qu’il a fait et aimer son bras armé (les tirailleurs) ? Comment on peut clasher Blaise Diagne (le grand recruteur) et aimer les recrutés ? Durant la colonisation, il y avait les résistants à l’ordre colonial (les héros), ceux qui participaient à la domination coloniale (les traîtres) et les neutres. Dites-nous dans quel groupe étaient les tirailleurs ? Ps: Il faudra avoir le courage de parler de notre histoire pour nous décomplexer, c’est un exercice qui ne demande pas d’émotions ni d’arrogance. Nous avons tous des parents tirailleurs, nous prions pour eux et nous les respectons. Mais ils se battaient pour la France; la France œuvrait pour exploiter les territoires et dominer les peuples. C’est cela la vérité. A ceux que cela a heurté, nous en sommes désolés mais discuter exige d’apporter des arguments et non des invectives. Excellente journée à tous !".