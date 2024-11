Sonko menace Farba Ngom : "C'est la dernière élection à laquelle il prend part en tant que candidat et en tant que distributeur automatique d'argent"

Ousmane Sonko, tête de liste du parti Pastef pour les élections législatives du 17 novembre 2024, était à Agnam hier mercredi, dans le fief de Farba Ngom. Face à une foule immense, il a pris pour cible le maire de la localité, par ailleurs responsable de l’Alliance pour la République (Apr). Sans le nommer, le Premier ministre a menacé Farba Ngom. « J’ai entendu qu’une personne sillonne le département, mallette à la main, distribuait entre 50 et 80 millions de F Cfa. Mais, je vous garantis que ce sera la dernière élection au Sénégal à laquelle il prendra part en tant que candidat, a fortiori, en tant que distributeur autonome, en tant que distributeur automatique d’argent », a déclaré Ousmane Sonko devant ses militants de Agnam Civol, département de Matam, à 650 km de Dakar. Sonko, du haut de son véhicule, a tenu à rassurer les populations de cette localité, longtemps taxée de « titre foncier » de Macky Sall, ancien président de la République. « Durant toutes ces années, vous avez fait face à la furie de l’argent volé des caisses de l’Etat. Et malgré tout, vous êtes restés debout. Agnam mérite autre chose que cette image d’un homme qui n’a pas de niveau, ni de connaissances, ni les études qu’il faut et il s’est retrouvé au cœur de la République. Par la volonté d’un président, il a été au cœur de toutes les mafias, mafia financière, mafia foncière. Agnam ne mérite pas ça », a-t-il avancé.