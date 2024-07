Sonko à Saint-Louis : le message de Mansour Faye

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, sera à Saint-Louis, samedi prochain. Réuni ce mercredi 3 juillet, le bureau municipal s’est réjoui que le chef du gouvernement ait choisi sa ville pour sa première visite hors de Dakar sous ses nouvelles fonctions. Comme pour lui rendre l’ascenseur, le maire, Mansour Faye, a invité les populations à lui réserver un accueil chaleureux, dans la pure tradition saint-louisienne. Cependant, rapporte Le Témoin, qui donne l’information, l’ancien ministre des Infrastructures n’a pas manqué d’exposer les doléances de sa ville à Sonko. «Saint-Louis étant la ville des premières, nous demandons au Premier ministre, la finalisation des travaux d’assainissement de Pikine dans le cadre du programme des ‘10 villes’ entamé il y a cinq ans. Ces travaux importants vont impacter [sic] positivement le cadre de vie de la localité, mais aussi Cité Niakh, Ngalele et Boudiouck», plaide Mansour Faye. Aussi, poursuit le journal, le maire APR a appelé à la finalisation des travaux de l’hôpital Alioune Badara Cissé et de la Digue de Pikine ainsi qu’au dragage de la Brèche de Saint-Louis. «Nous attendons le Premier ministre avec beaucoup d’attention et avec toute la position républicaine que cela requiert», promet Mansour Faye.