Sonko / Mame Mbaye Niang : Mimi Touré dénonce un procès inique

C’est ce jeudi que se tient le procès intenté par le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko pour “diffamation et faux et usage de faux. Le chef de file des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) a été extrait de force, ce jeudi, de son véhicule pour être conduit manu militari au tribunal, après un quiproquo sur le trajet de son cortège. Après ces évènements, Aminata Touré a exprimé son soutien à Ousmane Sonko : “J’exprime ma solidarité à Ousmane Président de PASTEF en route vers le procès-bidon qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Procès dont le seul but est de le rendre inéligible à l’élection présidentielle de 2024”. “La démocratie est un régime concurrentiel! Celui qui ne peut clairement pas participer à l’élection de 2024 c’est le Président, Macky Sall. Ni la Constitution, ni l’éthique, ne l’y autorisent”.