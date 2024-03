Sonko :«Dimanche à 20h, sortez massivement pour célébrer notre victoire » (vidéo)

Ousmane Sonko a été accueilli hier, triomphalement à Louga. Devant une foule immense, le leader de Pastef, certain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye le 24 mars, a appelé les militants « à sortir massivement le dimanche prochain à 20 heures pour célébrer la victoire, d’autant plus que Amadou Ba ne peut pas obtenir 25%. » « Si vous élisez Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, vous aurez choisi le meilleur président de la République depuis l’indépendance du pays. Aucun des candidats n’est égal à lui. Avec tous les sacrifices fournis, notre combat politique est le plus difficile depuis Galandou Diouf jusqu’à maintenant », a déclaré Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor, chef de l’opposition, a ajouté : « Avec tous ces sacrifices, tout le monde sait très bien que dimanche prochain, à cette heure-ci, nous jubilerons pour manifester notre victoire. » C’est la raison pour laquelle, dit-il, « la première consigne que je vous donne : N’attendez pas, « dimanche à 20 heures, sortez massivement pour célébrer notre victoire. Nous allons remporter ces élections, puisque vous savez très bien ce qui se passe dans ce pays : Amadou Ba ne peut pas obtenir 25%. »