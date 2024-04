Les marges de manœuvre du gouvernement Sonko seront très limitées, (Lansana G Sakho)

Lansana Gagny Sakho a indiqué, jeudi, que les marges de manœuvre du gouvernement Ousmane Sonko seront très limitées. « Les marges de manœuvre du gouvernement Ousmane Sonko seront très limitées. Nous allons vers des lendemains très difficiles avec une service de la dette intenable jusqu’en 2029« , a-t-il écrit. Le chargé de responsable à la coordination et suivi des programmes politiques du Pastef poursuit : « La lecture de cet excellent article permet de comprendre le sabotage en règle au quel Macky Sall s’est livré avant son départ. Derrière ces actes, semer le cahot pour préparer un éventuel retour. » Et d’ajouter : »Nous devons nous serrer les coudes et avancer ensemble pour reconstruire notre pays. »