Silvio Berlusconi est mort à 86 ans

Le Cavaliere n’est plus. Ce lundi, Silvio Berlusconi s’est éteint à l’âge de 86 ans. Atteint d’une leucémie chronique et victime de problèmes respiratoires, l’ancien Premier ministre italien avait multiplié les allers-retours à l’hôpital ces dernières semaines. Propriétaire et président de l’AC Milan de 1986 à 2017, il a notamment remporté cinq Ligues des champions. C’était un personnage. Des médias, du sport, de la politique, et bien d’autres choses. Un personnage peut-être clivant, sûrement, mais un personnage quand même. Ce lundi, Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans des suites d’une leucémie chronique, diagnostiquée fin mars par ses médecins. La nouvelle a été annoncée par l'hôpital San Raffaele, il passait des tests ces derniers jours. Ses proches, restés à son chevet du début de sa chimiothérapie jusqu’à son dernier souffle, sont arrivés sur les coups de 10h sur place. De son frère Paolo à sa fille aînée Marina, de son plus jeune fils Luigi à Marta Fascina, sa compagne depuis quelques années. Surnommé le Cavaliere ou l’Immortel, Berlusconi, l’homme aux mille vies et multiples casquettes, dont une ultime de sénateur, a marqué la vie des Italiens pendant plus d’un demi-siècle. Et surtout celles des supporters de l’AC Milan, dont il a été le propriétaire de 1986 à 2017, et plus récemment ceux de Monza, un club qu’il a envoyé de la troisième à la première division.