Signature de Wade : Karim Wade et Cie récoltent une plainte

Le Pds, à travers une requête portant la signature de Abdoulaye Wade, avait saisi le ministère de l’Intérieur pour fustiger l’utilisation de symboles du parti (couleur jaune, épi de mil, le terme «Sopi»…) par Sopi Sénégal, la coalition issue de ses flancs et partante pour les législatives du 17 novembre. Celle-ci a consenti à quelques changements sur son bulletin de vote pour le prochain scrutin, tenant compte de la protestation des libéraux. C’était lors d’un réunion de conciliation organisée par les services de Jean-Baptiste Tine, le chef du département tutelle. Pour autant, le Pds et les frondeurs ne sont pas près de fumer le calumet de la paix. Le divorce est consommé, du moins jusqu’au législatives. La liste de Sopi Sénégal, où l’on retrouve d’anciens responsables du parti tels Tafsir Thioye, tête de liste nationale, et Doudou Wade, ayant été acceptée par la Direction générale des élections (Dge). Et pour ne rien arranger, selon Les Échos, Sopi Sénégal prévoit de déposer, ce lundi, une plainte pour faux et usage de faux, abus de faiblesse, usurpation de signature contre X. Tafsir Thioye et Cie dénoncent à travers cette initiative «l’utilisation abusive et honteuse» de la signature de Abdoulaye Wade, précise le journal. «Le constat fait par plusieurs Sénégalais est que le président Abdoulaye Wade ne signe plus les correspondances qui sont libellés à son nom et qui portent sa signature, fait remarquer Sopi Sénégal. La mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les Sénégalais que ce n’est plus le Président Wade qui signe.» «Ce n’est pas tout, embraye Les Échos, puisque la coalition a aussi décidé de saisir le ministre de l’Intérieur sur les violations en permanence des textes du parti.»