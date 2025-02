Sicap Rue 10 : Un vendeur de chaussures retrouvé mort, pendu

Un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé mort pendu, ce dimanche, dans un chantier situé à la Sicap Rue 10, près de l’arrêt du BRT, à Grand-Dakar. Selon "L’Observateur", repris par "Seneweb", la victime se nomme Samba Mamadou Bâ et était originaire de Wendou Noty, un village de la région de Matam.



ll était vendeur de chaussures et domicilié dans le quartier où son corps sans vie a été retrouvé. « Le défunt n’avait ni femme ni enfant, ne se plaignait de rien et n’était pas malade à notre connaissance », confie au journal, un témoin qui habite dans le même quartier et vient du même village que Samba Mamadou Bâ.