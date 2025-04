Léona Niassène : Un incendie ravage une partie de la résidence d’Elhadji Ibrahima Niass, des pertes estimées à plus de 20 millions FCFA

Si aucune perte humaine n’a été enregistrée, les dégâts matériels sont considérables. D’après Mouhamed Ndiaye, petit-fils du défunt khalife et témoin de l’incident, les pertes matérielles sont estimées à environ 5 millions de francs CFA. Propos relayés par senenews.com d’om nous tenons l’info.



Le feu a consumé notamment des lits, des armoires et divers appareils électroménagers. Plus douloureux encore, une tontine d’une valeur de 15 millions de francs CFA, destinée à financer les préparatifs de la Ziarra annuelle et de la fête de la Tabaski, a également été détruite.



Les premières hypothèses avancent qu’un court-circuit électrique serait à l’origine de l’incendie. Mouhamed Ndiaye a tenu à saluer la mobilisation rapide des voisins et des sapeurs-pompiers, grâce à qui la propagation du feu a pu être contenue.