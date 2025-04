Golf Sud : Un homme retrouvé mort, pendu, dans un immeuble en construction

La police de Golf Sud a ouvert une enquête sur la mort d’un jeune homme retrouvé pendu, au deuxième étage d’un bâtiment en construction, à la cité Nations unies de Golf Sud. La découverte macabre a été effectuée ce mercredi 2 avril, vers 19 heures, selon "Les Échos", repris par "Seneweb".



Alerté, le patron du commissariat d’arrondissement, Arona Bâ, a déployé ses hommes sur les lieux du drame. Ces derniers procéderont aux constatations d’usage, avant d’être rejoints par leurs collègues de la Division de la police technique et scientifique.



"Les Échos" rapporte que les premiers éléments de l’enquête accréditent la thèse du suicide. « Aucune trace de violences ni des blessures apparentes n’ont été relevées sur le corps sans vie du jeune homme », signale le journal.



La même source indique que la victime est inconnue des habitants du quartier et ne détenait aucune pièce d’identification. Sa dépouille a été déposée dans un centre hospitalier et la police a lancé « un appel à identification du corps et des membres de sa famille ».