Affaire des pilules d’hymen artificiel et avortements sécurisés par injection : Un commerçant et son épouse déférés au parquet

Après le scandale des «boulettes pour fesses», la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) a déféré au parquet un commerçant, P. A. Ndiaye, et son épouse O.K. Dièye, tous deux accusés d'exercice illégal de la pharmacie, d'importation de médicaments sans autorisation, de détention et vente de produits non homologués, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à la santé publique.

D'après Libération, repris par Seneweb, le couple, impliqué dans la promotion de «pilules d'hymen artificiel» et d’avortements «sécurisés», opérait sur le réseau social TikTok, où «les publicités étaient accompagnées de la photo d'un individu en blouse blanche présenté comme étant Dr Niang».

L'injection permettant un avortement sécurisé est vendue à 140 000 F Cfa tandis que la pilule d'hymen artificiel coûte 40 000 F Cfa, estime le journal.

La même source affirme que les investigations ont révélé que ces pilules simulaient la perte de la virginité en provoquant un saignement artificiel et étaient importées illégalement de Chine, sans aucun test préalable.

Lors des auditions, les mis en cause ont détaillé les méthodes de vente des pilules, proposées aux femmes et parfois aux couples, expliquant que le produit était appliqué de différentes manières pour simuler un saignement. «On propose trois précédés aux clientes. Le premier consiste à imbiber la capsule d'hymen artificiel dans un liquide, ce qui permet de révéler un liquide rouge couleur sang. Ensuite, la cliente est chargée de le verser sur un drap. Le couple peut également me faire parvenir le drap à l'issue de leur lune de miel pour que je puisse appliquer le produit afin de révéler la couleur du sang sur le drap. Au début, les ventes étaient effectuées par des femmes, mais depuis un an des couples viennent acheter le produit en toute complicité», ont-ils détaillé.

Leur arrestation a été rendue possible après une fausse commande effectuée par les enquêteurs, glisse Libération.