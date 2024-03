Seydi Gassama sur Sonko : « Aucun homme politique sénégalais n’a subi autant que lui la violence d’Etat »

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, estime qu’Aucun homme politique sénégalais n’a subi autant que Ousmane Sonko la violence d’Etat, le dénigrement, la diabolisation. « Et tout cela n’a été possible que parce que beaucoup de gens parmi nous ont été indifférents, silencieux, ou complices. Société civile, syndicats, partis politiques, chefs religieux, citoyens », dénonce Seydi Gassama. Pour le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, le temps de l’introspection est arrivé pour que plus jamais ça.