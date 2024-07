Seydi Gassama soutient Guy Marius Sagna : « Les députés de la Cedeao doivent dire les maux de la communauté… »

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal a exprimé son soutien et sa solidarité au député Guy Marius Sagna. Cela fait suite à l’altercation, au parlement de la Cedeao, entre le député Sénégalais et Adjaratou Traoré, vice-présidente de l’instance sous régionale. « Les députés du parlement de la Cedeao ne sont pas des diplomates. Ils représentent les peuples de la Cedeao et doivent dire les maux de la communauté et de ses États membres avec leurs mots. Soutien et solidarité avec Honorable Guy Marius Sagna« , a écrit Seydi Gassama sur X.