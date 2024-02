Seydi Gassama: "Macky Sall n'a jamais été un homme de paix"

Le directeur exécutif de Amnesty International section Afrique est contre la loi d'amnistie annoncée par Macky Sall. Selon le droit de l'hommiste, le chef de l'Etat n'a jamais été un homme de paix et l'a montré dans ses actions durant ces dernières années. "Il n'a jamais été un homme de paix. Pour ne pas avoir á les affronter dans une élection, il a persécuté tous ses adversaires les plus importants : Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et affaibli ou dissous leurs partis", a publié Seydi Gassama avec un photo de Macky Sall sur X. Dans sa publication, il ajoute : "Entre mars 2021 et février 2024, prés de 60 sénégalais ont perdu la vie lors des manifestations, des dizaines de personnes ont subi la torture et des mauvais traitements et environ un millier ont été emprisonnés arbitrairement. Non á la loi d'amnistie, non au déni de justice".