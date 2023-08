Serigne Habib Sy : «Tant que Ousmane Sonko continue de vivre ce qu’on lui fait vivre, le pays ne sera pas en paix »

Après Touba, des militants de Pastef se sont rendus à Tivaouane ( dans la région de Thiès) pour trouver une solution pour la libération de Sonko, en grève de la faim depuis maintenant 32 jours. Sous la houlette du doyen Alla Kane, la délégation de « Magui Pastef » a rencontré Serigne Habib Sy Dabakh à qui ils ont exposé la situation du principal opposant de Macky Sall. Après leur discours, le marabout leur a apporté une réponse tout en leur signifiant que son discours n’engage que lui. « Ma réponse n’engage que moi. Je ne le dis pas au nom de Tivaouane. Il faut sue cela soit clair. Je n’ai reçu autorisation de personne d’autre. C’est mon engagement personnel, en tant que citoyen sénégalais qui habite ce pays et qui est au courant de tout. Vous ne m’apprenez rien. Rien de ce qui a été dit ici ne m’est étranger. Du début à la fin, j’ai tout suivi », a déclaré Serigne Habib Sy. Avant de rassurer ses hôtes : « Vous êtes là pour parler de la marche du pays et le pays nous appartient à nous tous. Celui qui opte d’être un spectateur, le jour où le pays brûlera, il n’y échappera pas. La situation actuelle du pays donne le tournis à toute personne qui médite sur ce qui se passe. J’ai entendu ces derniers jours ce qui se passe en mer avec un nombre incalculable de morts. J’ai même entendu dans une radio que des gens essayaient d’embarquer et on a ouvert le feu sur l’un eux qui a fini par mourir. Est-ce que c’est cela la solution ? » a martelé le marabout. Revenant sur le cas Ousmane Sonko, le guide religieux de déclarer : « Beaucoup de choses ont été dites sur Sonko, mais quand j’ai tout écouté, je me suis dit qu’il fallait que je le voie pour me faire ma propre opinion. C’est à Aynoumadi que je l’ai reçu. Je ne sais pas ce qu’il a dans le cœur. Seul Dieu sait. Mais en toute honnêteté, après cette entrevue, j’ai changé. Pour deux raisons : à chaque fois que je commence que je débute un verset, c’est lui qui le termine. Un hadith aussi ». « Tout ce qui lui arrive présentement relève de la volonté divine » Pour le marabout, tout ce qui arrive à Sonko relève de la volonté divine. Toutefois, il lui demande solennellement « en tant que musulman, en tant que frère, sympathisant, de prendre le repas de ses épouses ou toute personne en qui il a confiance ». . Au Président Macky Sall, Serigne Habib Sy Dabakh lui demande de mettre fin à la situation. « Il a fait le Hajj et le Oumra cette année. Quand on vient chez le Prophète, on doit pouvoir changer. Ce que je dis c’est pour l’intérêt du Sénégal ». Le marabout de conclure : « On me taxe d’être opposant, d’être difficile, mais.. tant que Ousmane Sonko continue de subir, de vivre ce qu’on lui fait vivre, le pays ne sera pas en paix ».