Sénégal vs Gambie : Cheikh Tidiane Dièye amplifie le rugissement des Lions

Le Sénégal, dans le groupe C, tenant du titre, croise la Gambie dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 avec un match contre la Gambie ce lundi. Cheikh Tidiane Dièye rejoint le 12e Gaïndé. Le derby ouest africain est prévu à 14h GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et l’homme politique, Cheikh Tidiane Dièye, sur X, va prêter sa voix pour amplifier le rugissement des Lions. « Sortez Lions rouges, rugissez! Domptez-les tous. Élancez-vous d’un bond, à la conquête de la deuxième étoile sur les rives de la lagune Ebrié. La Côte d’Ivoire est à nous », déclare le Président de la Plateforme Politique Avenir: Senegaal Bi Ñu Begg (Le Sénégal que nous voulons)