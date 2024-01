Sénégal vs Cameroun : Les déclarations d’El Hadji Diouf jugées offensantes par des Camerounais

El Hadji Diouf, ancien joueur international sénégalais, a suscité une controverse à la suite de ses déclarations sur le football camerounais. Dans le contexte du match entre le Sénégal et le Cameroun, Diouf a exprimé des propos qui ont été interprétés comme offensants par certains médias camerounais. Selon Diouf, « Le Cameroun se prend pour le continent mais c’est plutôt l’hôtel continental. Le Cameroun a beaucoup régressé et j’ai mal pour les supporters camerounais. Ils se reposent sur leur passé et c’est triste[…] Aujourd’hui le vrai problème du Cameroun n’est pas sur le terrain, c’est un problème de gestion… ». La réaction de la presse camerounaise, notamment du site Camfoot, fut vive. Camfoot a interprété les commentaires de Diouf comme une insulte envers Samuel Eto’o et Rigobert Song, figures emblématiques du football camerounais. Le site a rappelé que Diouf n’a jamais remporté la Coupe d’Afrique des Nations, malgré sa forme remarquable en 2002, année où le Sénégal avait été battu par le Cameroun, mené par Song et Eto’o. « Le Sénégalais n’a jamais remporté de Coupe d’Afrique des Nations. Alors qu’il était en grande forme en 2002, et que le Sénégal était donné par tous les bookmakers pour remporter la compétition, il s’est fait souffler par les Lions Indomptables. Parmi eux, Rigobert Song et Samuel Eto’o qui sont insultés par El Hadj Diouf, les deux qui dirigent des pans entiers du football camerounais », écrit Camfoot. Par ailleurs, Camfoot a critiqué l’analyse de Diouf, la qualifiant d’infondée. Le site a souligné que lors de son intervention sur un plateau de télévision française, Diouf était attendu pour une analyse précise du match à venir entre le Sénégal et le Cameroun dans le cadre de la CAN 2023, mais a plutôt choisi de tenir des propos jugés provocateurs. Camfoot mentionne : « Invité sur le plateau d’une télévision française, on attendait de lui une analyse précise des forces en présences ce vendredi. Le Sénégal reçoit le Cameroun dans l’un des chocs au sommet de la CAN 2023. Au lieu de cela, celui qu’on appelle « grande gueule » a frappé fort ».