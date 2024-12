Sénégal: Un ancien candidat de la Présidentielle de 2024 nommé au PNUD

L'ancien candidat présidentiel du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia a été nommé représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Liberia. Représentant résident du PNUD au Cameroun depuis avril 2023, Aliou Mamadou Dia a également occupé ce poste au Togo de 2019 à 2023, où il a exercé les fonctions de coordonnateur résident du système des Nations Unies pendant plus de deux ans. Avec près de 18 années d’expérience et de pratiques dans le domaine du développement durable en Afrique avec le PNUD et d’autres organismes des Nations Unies, il a aussi, en tant que représentant Résident, sous sa direction un vaste programme du PNUD en appui aux gouvernements togolais et camerounais dans la mise en œuvre de leurs plans et stratégies de développement arrimée aux Objectifs de Développement Durable (ODD).