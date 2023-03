Sénégal : La société civile appelée à la neutralité et à une attitude responsable, (Abdou K Fofana)

La société civile doit faire dans la neutralité et avoir une attitude responsable, a déclaré, dimanche, le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana. « Une société civile qui fonctionne à deux vitesses. A chaque fois qu’il y a des questions relatives au gouvernement ou des questions sur lesquelles le gouvernement est incriminé, on les attend« , a-t-il d’emblée déclaré. Le ministre n’est pas au-dessus des lois mais il n’est pas aussi en-dessous des lois Abdou Karim Fofana estime que lorsqu’une personne est accusée à tort, la société civile doit en toute neutralité pouvoir apporter son soutien à ces personnes. « Qu’elles soient ministre ou pas parce que le ministre n’est pas au-dessus des lois mais il n’est pas aussi en-dessous des lois. Lorsque vous vous faites accusés, lorsqu’on porte atteinte à votre honorabilité, vous avez le droit à la justice. Et quelle que soient les menaces, la situations politiques du pays, lorsque vous avez le droit à la justice, elle doit être rendue conformément à la loi« , a-t-il ajouté. Affaire des plaintes et deux poids deux mesures Selon le ministre, il n’est pas acceptable que des personnes de la société civile demandent à ce qu’une plainte soit retirée ou pas. « Je pense que ce n’est pas à notre honneur que ce type de demande soit faite. Nous rappelons à la société civile qu’elle doit garder sa neutralité et ne pas essayer de faire du deux poids deux mesures sur le champ politique« , a-t-il conclu.