Sénégal – Diouf: « Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans le match… nous n’avons rien à nous reprocher »

El Hadji Diouf a déjà tourné la page de la Can 2023. Quelques jours après l’élimination inétendue des Lions du Sénégal, champions d’Afrique en titre, le double ballon d’Or a fait savoir qu’il faut maintenant avancer ». « Nous avons une belle génération très jeune, et il faut aller de l’avant. Félicitons les Ivoiriens, mais aussi les Sénégalais pour tout ce qu’ils ont fait et tout ce qu’ils ont donné pour cette CAN », a-t-il laissé entendre en zone mixte après le match. Diouf de rappeller les prochaines échéances. « Les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent avant la CAN 2025, et je crois que nous n’avons pas le temps de nous apitoyer. Il faut savoir gagner et savoir perdre, puis avancer », a-t-il ajouté, selon Wiwsport visité par Senego. En ce qui concerne le match, il a souligne qu’il faut garder la tête haute. « Je n’ai pas envie de parler d’extra sportif. Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans le match. Je laisse chacun faire son analyse, mais je dirais que l’équipe du Sénégal n’a pas démérité. Ils se sont beaucoup donnés, et félicitations à la Côte d’Ivoire qui s’est qualifiée. Aujourd’hui, je crois que nous n’avons rien à nous reprocher », a-t-il dit.