Sénégal : Adoption du projet de Code pastoral en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres décentralisé, qui s’est tenu mercredi à Tambacounda a adopté le projet de Code pastoral, un texte présenté comme « une innovation majeure dans la prise en charge optimale du potentiel économique dans le secteur de l’élevage dans le stratégies d’émergence du Sénégal et de souveraineté alimentaire ».

« Le président de la République s’est félicité de l’adoption, lors de ce Conseil des ministres du 28 décembre 2022, du projet de Code Pastoral, une innovation majeure dans la prise en charge optimale du potentiel économique du secteur de l’élevage dans nos stratégies d’émergence et de souveraineté alimentaire », rapporte le communiqué du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement.

Il a demandé au gouvernement »de veiller, en cette période de fin de récoltes et de commercialisation des produits agricoles, à assurer un aménagement consensuel et une sécurisation des parcours de bétail sur l’étendue du territoire national ».

Abordant la Journée nationale de l’élevage et l’accélération du développement du secteur avec l’adoption du code pastoral, le chef de l’Etat a évoqué la tenue à Tambacounda, de la Journée nationale de l’Elevage qu’il présidera ce jeudi 29 décembre 2022.

A cet effet, souligne le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République »a rappelé la place primordiale du secteur de l’Elevage et des productions animales, dans le développement économique et social du Sénégal et dans la promotion de notre souveraineté alimentaire ».

Macky Sall a demandé, à cet égard, au gouvernement, »d’asseoir l’émergence de toutes les filières du secteur, mais également d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement des cultures fourragères, ainsi que le déploiement des campagnes de vaccination pour préserver la santé du cheptel ».