Séisme en Turquie : Un international ghanéen parmi les disparus

1500 morts et plusieurs disparus, c’est le bilan provisoire de la catastrophe naturelle qui a frappé la Turquie et la Syrie, ce lundi. Dans ce lot de personnes disparues, on retrouve l’international ghanéen Christian Atsu, rapporte RMC Sport. Il évolue depuis septembre dans le club de Hatayspor. Il est surtout connu par les fans de Premier League vu qu’il est passé par Chelsea, Everton, Bournemouth et il s’est surtout révélé à Newcastle où il a évolué de 2017 à 2021. Le directeur sportif du club turc, Taner Savut, fait aussi partie des personnes disparues.