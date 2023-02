Séisme en Turquie : Christian Atsu a été sorti des décombres en vie

Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et Newcastle, et ex international ghanéen a été retrouvé vivant après avoir passé de longues heures sous les décombres. L'annonce a été faite par le dirigeant de son club, Hatayspor. Si Atsu a été retrouvé vivant, ce n’est pas le cas du Directeur sportif du club "Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses", a-t-il déclaré.