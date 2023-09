Séisme au Maroc : Un bilan actualisé fait état de 2 901 morts

Un bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le vendredi 8 septembre, fait état de 2.901 morts dont 2.884 ont été inhumés et de 5.530 blessés jusqu’à 13H00 de ce mardi 12 septembre, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Le nombre de morts s’est élevé à 1.643 dans la province d’Al Haouz, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées, précise le ministère, ajoutant que parmi les personnes décédées, que Dieu les entoure de Sa sainte miséricorde et les accueille dans Son vaste paradis, 2.884 ont été enterrées. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés et de débloquer les routes endommagées suite au séisme, tout en mobilisant l’ensemble des moyens nécessaires pour gérer les répercussions de cette douloureuse tragédie.