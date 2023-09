Séisme Maroc: Les autorités marocaines confirment 2.946 décès et 5.674 blessés

Le dernier bilan actualisé du séisme qui a frappé des provinces du centre du Maroc s’est élevé mercredi à 2.946 décès et 5.674 blessés, a annoncé le ministère marocain de l’Intérieur. Le séisme fait 1.684 morts dans la province d’Al Haouz et 980 dans la province de Taroudant’’, a détaillé le ministère dans un communiqué relayé par l’Agence de presse marocaine (MAP). Le gouvernement marocain a dans le même temps fait savoir 2.944 personnes décédées ont été à ce jour inhumées tandis qu’aucune nouvelle perte en vie n’a été signalée dans les autres provinces et préfectures touchées par le drame. Les autorités marocaines déclarent poursuivent leurs efforts afin de prendre en charge les blessés et héberger les sinistrés à travers une mobilisation de moyens nécessaires à l’acheminement des aides alimentaires et la sécurisation du trafic sur les routes endommagées.